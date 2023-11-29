Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева СГБ Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает в среду Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в области подготовки кадров органов безопасности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

медалью «Терегги»

Мамедову Камину Гавиль гызы

медалью «За военную службу»

Аллахвердиева Эхтибара Ядулла оглу – полковника

Алиева Эльчина Аластун оглу – полковника

Амирова Зияфета Масим оглу – полковника

Исмаилова Азера Валех оглу – полковника

Насирова Эльшада Хагверди оглу – полковника

Фатуллаеву Мехпару Дайыш гызы – полковник-лейтенанта

Магеррамова Намига Алиаддин оглу – полковник-лейтенанта.

2.За заслуги в сфере образования присвоить Акифу Падар оглу Оруджалиеву почетное звание «Заслуженный учитель».

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.