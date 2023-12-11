Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с грузинским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 декабря председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Trend в парламенте Азербайджана, приветствуя председателя парламента Грузии и членов делегации, Сахиба Гафарова отметила свой визит в Грузию с официальным визитом в апреле прошлого года, а в мае текущего года - визит председателя парламента Грузии в нашу страну для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что отношения между соседними, дружественными и партнерскими странами - Азербайджаном и Грузией проистекают из воли наших народов, веками живущих в дружеских и добрососедских отношениях. Спикер отметила, что за прошедшие годы эти связи поднялись до уровня стратегического партнерства. Визиты на высоком и высшем уровнях играют важную роль в развитии этих отношений. Динамика взаимных визитов лидеров стран показывает, насколько большое значение они придают этим связям. В ходе беседы с удовлетворением была отмечена совместная деятельность Азербайджана и Грузии в рамках международных организаций, в том числе постоянная поддержка друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета, демонстрация солидарности.

Говоря о межпарламентских отношениях двух стран, спикер Сахиба Гафарова отметила, что между нашими законодательными органами существует очень эффективное сотрудничество. В парламентах обеих стран успешно функционируют группы дружбы, а наши делегации оказывают друг другу поддержку в международных парламентских организациях. На встрече была отмечена важность развития отношений между комитетами высших законодательных органов и подписанного меморандума о сотрудничестве между комитетами по культуре наших парламентов. Также между комитетами была достигнута договоренность о дальнейшем расширении сотрудничества по другим направлениям.

В ходе беседы, наряду с двусторонним сотрудничеством между парламентами, был отмечен успешный трехсторонний формат сотрудничества комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии. Говоря на встрече о ситуации, сложившейся в регионе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности после победы в 44-дневной Отечественной войне, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что сегодня уже нет препятствий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан готов к миру, и мы верим, что скоро будет подписан мирный договор. Говоря о предстоящих 7 февраля 2024 года президентских выборах в Азербайджане, спикер Сахиба Гафарова отметила, что главное, что отличает эти выборы от предыдущих, заключается в том, что на этот раз выборы пройдут на всей суверенной территории Азербайджана.

Выразив благодарность за приглашение посетить Азербайджан, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили поделился впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, состоявшейся сегодня в рамках визита. Он подчеркнул важность связей между Грузией и Азербайджаном, основанных на исторических корнях и находящихся сегодня на уровне стратегического партнерства. Гость отметил, что развитие отношений между нашими странами не только обеспечивает их безопасность, стабильность в регионе, но и положительно влияет на благосостояние наших народов. Проекты, фундамент которых был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым между двумя странами и успешно реализуемые сегодня, приносят свои плоды, и в их число добавляются новые проекты. Председатель парламента Грузии назвал предстоящие президентские выборы в Азербайджане историческими, отметил, что эти выборы имеют большое значение и для его страны, и пожелал Азербайджану успехов. Он добавил, что Грузия выступает за скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Шалва Папуашвили рассказал о необходимости дальнейшего развития связей между нашими парламентами, расширения сотрудничества между комитетами, усиления деятельности групп дружбы, поделился своими мыслями о перспективах сотрудничества между нашими парламентами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

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