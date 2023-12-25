В Агдаме прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО) ОБНОВЛЕНО

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АГДАМ /Trend/ - В Агдаме прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии.

Как сообщает карабахское бюро Trend, в мероприятии, состоявшемся в Агдамском конференц-центре, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, заместитель министра природных ресурсов экологии Вугар Керимов, сотрудники различных государственных структур и состав рабочей группы.

Сотрудники рабочей группы после заседания ознакомились с работой установки по переработке строительных отходов, созданной в селе Кенгерли Агдамского района.

Гостям было сообщено, что в связи с увеличением объемов отходов строительства и демонтажа в результате работ по обращению с твердыми бытовыми отходами, восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в Агдамском районе действует установка по переработке.

На сегодняшний день посредством установки произведено около 30 тысяч тонн строительных материалов. Полученный материал будет использоваться при строительстве внутренних дорог в селах и в других проектах.

Также в других освобожденных от оккупации населенных пунктах эта технология используется для переработки использованных строительных материалов.

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