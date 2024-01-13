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С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Политика Материалы 13 января 2024 17:55 (UTC +04:00)
С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с президентскими выборами в Азербайджане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии, сообщает в субботу Trend.

"Перед каждыми выборами в целях повышения информированности создается избирательный штаб. С завтрашнего дня начнет работу независимый медиацентр, созданный в связи с внеочередными президентскими выборами. Мы привлекли туда профессиональных представителей СМИ", - сказал он.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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