За последние 20 лет Азербайджан достиг больших успехов во внутренней и внешней политике - депутат

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг больших успехов во внутренней и внешней политике. Авторитет страны на международной арене значительно вырос, а главное - Азербайджан одержал славную Победу и полностью восстановил суверенитет.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эмин Гаджиев.

"Благодаря мудрой дипломатии главы нашего государства, который проводит успешную внешнюю политику, Азербайджан сегодня признан ответственным членом международного сообщества и надежным партнером. В результате проведения независимой, принципиальной и инициативной внешней политики, основанной на национальных интересах и международном праве, наша страна завоевала большое уважение и доверие на международном уровне. Приглашение Азербайджана на важные международные мероприятия и проведение таких мероприятий в нашей стране можно расценить как еще одно доказательство авторитета Азербайджана. Проведение в Баку двух крупнейших мероприятий в системе ООН - 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в 2024 году и Всемирного урбанистического форума в 2026 году является результатом именно нашей успешной внешней политики", - отметил он.

По словам депутата, самый большой успех, достигнутый Азербайджаном за последние 20 лет - это освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности. "В 2020 году в результате исторической победы в Отечественной войне Азербайджан самостоятельно выполнил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. 19-20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных с высоким профессионализмом всего за несколько часов, был полностью восстановлен государственный суверенитет Азербайджанской Республики и положен конец армянскому сепаратизму. Провал политики Армении и ее покровителей по созданию второго армянского государства на Южном Кавказе стал результатом решительности, твердой воли Президента Ильхама Алиева. Восстановление разрушенной инфраструктуры, городов и сел после освобождения наших земель, возвращение в родные края бывших вынужденных переселенцев стали одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительно-строительные работы и реализуются инфраструктурные проекты в соответствии с современными стандартами. На сегодня разработаны генпланы восьми освобожденных от оккупации городов", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что зарубежные компании также принимают активное участие в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях. "В городе Физули Узбекистан построил и сдал в эксплуатацию школу. Также венгерской компанией в ускоренном темпе ведутся проектные работы села Солтанлы Джебраильского района, а словацкой - села Гарвенд Агдамского района. Сегодня Карабах стремительно благоустраивается и возрождается после многих лет оккупации, и скоро станет одним из самых красивых уголков мира", - сказал Гаджиев.

Как сказал депутат, экономика каждой страны является основой ее независимости. "Несмотря на негативные тенденции, наблюдаемые в глобальном масштабе, Азербайджан неуклонно наращивал свой экономический потенциал. С уверенностью можно сказать, что успехи, достигнутые Азербайджаном в экономической сфере за последние 20 лет, являются историческим достижением. Общий объем инвестиций в экономику страны за 2003-2022 годы составил 318,9 миллиарда долларов США, внешнеторговый оборот вырос с 5,2 миллиарда долларов США до 51,2 миллиарда долларов США. Номинальная среднемесячная заработная плата выросла в 12 раз, с 76,8 маната до 923 манатов, уровень бедности снизился с 44,7 процента до 5,2 процента. Успешная социально-экономическая политика, реализуемые последовательные и целенаправленные государственные программы обусловили резкое сокращение бедности. В связи с положительным опытом в этой области наша страна была включена в число стран, выбранных для проведения национальных консультаций по Целям устойчивого развития ООН. Значительное укрепление экономики позволило проводить политику, направленную на улучшение благосостояния людей", - сказал депутат.

Гаджиев добавил, что этот период, запечатленный в истории Азербайджана прогрессом государства, его успехами на международной арене и, самое главное, славной Победой, стал результатом успешной политики Президента Ильхама Алиева. "Уверен, что 7 февраля наш народ-победитель проголосует за своего победоносного лидера на благо нашей страны", - заключил он.

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