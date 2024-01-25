Трое граждан Азербайджана, объявленных в международный розыск, экстрадированы на родину

БАКУ /Trend/ - В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, были удовлетворены ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Алиева Халида Алиага оглу и Алиева Рауля Фирудин оглу из Российской Федерации, а также Рагимова Анара Ильгар оглу из Грузии.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с выявлением обоснованных подозрений в совершении преступных деяний (мошенничество) с причинением значительного ущерба, Халид Алиев и Анар Рагимов были объявлены в международный розыск в качестве подозреваемых. В отношении Рауля Алиева было вынесено решение о привлечении его в качестве подозреваемого в мошенничестве с причинением крупного ущерба и он также был объявлен в международный розыск.

24 января указанные лица были доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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