Очередной враждебный акт Армении против Азербайджана в ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Очередные враждебные шаги Армении против Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) еще раз продемонстрировали, что эта страна не заинтересована в мире и диалоге.

Как сообщает Trend, в числе тех, кто больше всех старался, чтобы 24 января полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ не были утверждены, делегация, возглавляемая вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном, который также является одной из ключевых фигур в процессе армяно-турецкой нормализации.

Рубинян доказал этой гнусной кампанией и предпринятыми шагами, что его постоянные призывы "к установлению мира и диалога в регионе" не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Отметим, что на фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить взаимодействие и присутствие в ПАСЕ на неопределенный срок.

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