Официальный Баку ответил главе МИД Нидерландов

БАКУ /Trend/ - Высказывания министра иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Брюинс Слот в отношении Азербайджана недопустимы.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о высказываниях министра иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Брюинс Слот в парламенте.

"К сожалению, в очередной раз представитель Нидерландов в ответ на запрос представителей парламента озвучил обвинительное заявление, явно исказив заявления азербайджанской стороны. Это не первый раз, когда официальные лица европейских стран высказывают такие безответственные мнения. Эти заявления, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примером предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе. Подобные заявления, а также угрожающие высказывания о введении санкций против Азербайджана являются ударом по двусторонним отношениям и связям между Азербайджаном и Европейским союзом. Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить нашу страну, отметим, что Азербайджан, как известно, откладывает этот визит. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать только двусторонние отношения, а не азербайджано-армянский процесс нормализации или внутренние вопросы Азербайджана.

Мы призываем нидерландскую сторону прекратить делать заявления, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу на основе уважения к нормам и принципам международного права в регионе", - отметил представитель МИД.

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