В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана - Кямран Алиев

БАКУ/Trend/ - В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии награждения в Генеральной прокуратуре.
K.Алиев отметил, что правоохранительными органами принимаются превентивные меры.
"В органах прокуратуры продолжаются мероприятия в этом направлении", - сказал генпрокурор.
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