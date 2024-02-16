В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана - Кямран Алиев

БАКУ/Trend/ - В открытой и скрытой форме предпринимаются попытки против безопасности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на церемонии награждения в Генеральной прокуратуре.

K.Алиев отметил, что правоохранительными органами принимаются превентивные меры.

"В органах прокуратуры продолжаются мероприятия в этом направлении", - сказал генпрокурор.

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