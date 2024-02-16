АМИ Trend оказало большую поддержку в создании видеороликов для повышения активности избирателей на президентских выборах в Азербайджане – молодой волонтер (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане было гордостью участвовать в общественно-политических процессах, подготовке многочисленных видеорепортажей и роликов агитационного характера. В этом процессе большую поддержку волонтерам оказало Агентство международной информации Trend.

Об этом в пятницу Trend сказал студент факультета международной журналистики Азербайджанского университета языков, молодой волонтер Орудж Алескеров.

Он отметил, что в течение почти месяца работы волонтером участвовал в создании многочисленных видеороликов, подготовке интервью и других мультимедийных продуктов, а также работал в команде с другими волонтерами.

"Наш рабочий процесс был захватывающим, мы работали, испытывая чувство гордости. В завершение АМИ Trend объявило благодарность отличившимся волонтерам. Я выражаю глубокую признательность АМИ Trend за оказанную нам всестороннюю поддержку", - добавил Алескеров.

Отметим, что при поддержке АМИ Trend волонтеры, вовлеченные в агитационный процесс в преддверии внеочередных президентских выборов в Азербайджане, с 15 января по 6 февраля подготовили более 200 мультимедийных продуктов.

Видеорепортажи, подготовленные молодыми людьми, были размещены на YouTube и в Telegram-канале, а также на страницах в Instagram и Facebook АМИ Trend.

Группе наиболее активных волонтеров были вручены благодарственные грамоты от имени АМИ Trend.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!