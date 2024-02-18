Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном.

Как сообщает Trend, Кристоф Хойсген поблагодарил главу государства за то, что он принял приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и принимает в ней участие, передал поздравления по случаю предстоящего проведения в Азербайджане СОР29.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности и поздравления в связи с СОР29.

Кристоф Хойсген отметил, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обстоятельно и детально подходят к проблеме безопасности, и изменение климата также считается частью концепции безопасности. В этом контексте он выразил готовность Секретариата Мюнхенской конференции по безопасности к сотрудничеству в рамках СОР29 и проведению совместного мероприятия в ходе данной сессии в нашей стране.

Это предложение было с удовлетворением принято главой государства. Было подчеркнуто, что Организационный комитет Азербайджана в связи с СОР будет взаимодействовать с Секретариатом Мюнхенской конференции по безопасности в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов взаимодействовать со всеми международными партнерами, чтобы СОР29 стала сессией, нацеленной по своему содержанию на результат. В настоящее время в рамках СОР создан механизм Тройки, куда входят Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилия.

На встрече также были обсуждены региональные вопросы. В этом контексте глава государства сказал, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией. Он подчеркнул, что встреча, организованная в этой связи по инициативе Канцлера Германии Олафа Шольца, была эффективной и прошла в конструктивной обстановке.