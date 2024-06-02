Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

БАКУ /Trend/ - Йеменские хуситы вновь атаковали авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец.

Как передает Trend, об этом сказал военный представитель хуситов Яхья Сари.

Сообщается, что по американскому авианосцу Dwight Eisenhower был нанесен удар множественными ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря. Он подчеркнул, что это "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".

По его словам, хуситы также провели операции против американского эсминца и коммерческих судов Abliani и Maina в Красном море, а также судна Aloraiq в Индийском океане.