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Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

В мире Материалы 2 июня 2024 07:30 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Йеменские хуситы вновь атаковали авианосец ВМС США Dwight Eisenhower, а также американский эсминец.

Как передает Trend, об этом сказал военный представитель хуситов Яхья Сари.

Сообщается, что по американскому авианосцу Dwight Eisenhower был нанесен удар множественными ракетами и беспилотниками в северной части Красного моря. Он подчеркнул, что это "вторая операция против авианосца за последние 24 часа".

По его словам, хуситы также провели операции против американского эсминца и коммерческих судов Abliani и Maina в Красном море, а также судна Aloraiq в Индийском океане.

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