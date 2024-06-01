Состоится очередное заседание Исполнительного комитета АФФА

БАКУ /Trend/ - 3 июня в административном здании АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) состоится очередное заседание Исполнительного комитета.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на АФФА, заседание начнется в 10:00.

Повестка дня заседания включает нижеприведенные вопросы.

1. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год

2. Стратегия АФФА и обсуждения детского футбола

3. Обсуждение вопроса о главном тренере сборных команд младшей возрастной группы

4. Обсуждение текущей ситуации в I и II Лигах

5. Выделение соответствующей помощи клубу "Габала"

6. Другие вопросы.

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