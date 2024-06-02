В ОПЕК+ договорились о продлении добровольных сокращений добычи на III квартал

БАКУ /Trend/ - На переговорах в воскресенье страны ОПЕК+ согласовали продление добровольных сокращений добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки с рядом участников альянса на третий квартал 2024 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях, передает Trend.

Разрешенный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ на 2025 год увеличен на 400 тыс. б/с, в основном за счет роста квоты ОАЭ.

ОПЕК+ также продлили срок оценки добывающих мощностей стран альянса до ноября 2025 г., данные будут использоваться для согласования квот на 2026 г.

Отметим, что с первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка.