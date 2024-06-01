Азербайджан и Румыния могут обменяться опытом в сфере геотермальной энергетики (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) воспользуется опытом Румынии по разведочным работам и бурению геотермальных скважин, сообщил эксклюзивно Trend информированный источник.

"Румыния входит в пятерку европейских государств, имеющих высокий потенциал геотермальной энергии, и активно развивает его. Специалисты SOCAR тесно знакомились с работой по обнаружению и использованию геотермальных источников в самой Румынии, и румынский опыт будет полезен и для предстоящих работ SOCAR на юге Азербайджана", - отметил источник.

В 2023 году Румыния вела работы на 24 геотермальных объектах на своей территории.

Министр энергетики Румынии 1 апреля побывал в Баку с большой делегацией, которая провела переговоры в SOCAR по широкому спектру возможного сотрудничества.

Ранее генеральный директор SOCAR AQS (буровая структура SOCAR) Самир Моллаев сообщал Trend, что SOCAR AQS впервые может провести бурение геотермальных скважин в Азербайджане - в Кяльбаджарском районе и в Нахчыване.

Отметим, что в Азербайджане, в частности в горах Малого и Большого Кавказа, на Абшеронском полуострове, в Лянкяране, Карабахе, Нахчыване, много термальных источников, и их использование отвечает стратегии правительства Азербайджана по созданию "зеленой" экономики.

SOCAR активно реализует "зеленые" проекты и выполняет обязательства по охране окружающей среды.

Интерес к развитию геотермального потенциала Азербайджана имеет и Всемирный банк, который готовит анализ по данному направлению.