В Азербайджане готовится новый законопроект касательно фиктивных браков

БАКУ /Trend/ - Ведется работа над новым проектом касательно фиктивных браков. В связи с этим был рассмотрен опыт нескольких стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) заявил начальник управления правового обеспечения Главного управления миграционной политики и правового обеспечения Государственной миграционной службы Азербайджана Низами Гулиев.

Он отметил, что теперь при вступлении человека в брак можно будет проверить его намерения и определить, для чего заключается брак.

"Выявление цели вступления в брак - тяжелый процесс. В настоящее время мы можем определить это только на основании обращений. Все эти вопросы предусмотрены в новом проекте", - добавил он.

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