За присвоение 143 миллионов манатов в минобороны Азербайджана арестованы еще два должностных лица

БАКУ /Trend/ - По факту присвоения 143 миллионов манатов в министерстве обороны Азербайджана арестованы еще два начальника финансовой службы, работавшие в различных воинских частях.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках продолжающегося уголовного дела в Службе госбезопасности (СГБ) Азербайджана, Джабраил Оруджев и Вахид Новрузлу, занимавшие должности начальников финансовых служб в различных воинских частях, были привлечены в качестве обвиняемых.

Им обоим было предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Главное следственное управление СГБ подало в суд ходатайство об избрании в отношении бывших начальников финансовых служб меры пресечения в виде ареста.

Бакинским военным судом в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В отношении обвиняемых приняты меры юридической ответственности, поскольку они до сих пор не возместили ущерб, причиненный госбюджету по делам, расследование и судебное разбирательство по которым продолжаются.

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