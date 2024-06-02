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Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС договориться о прекращении огня

В мире Материалы 2 июня 2024 01:36 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Катар, США и Египет призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте МИД Катара.

Согласно информации, соглашение о прекращении огня основано на плане, предложенном президентом США Джо Байденом днем ​​ранее.

"Катар, США и Египет совместно призывают ХАМАС и Израиль завершить разработку соглашения, воплощающего принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что эти принципы объединяют требования всех сторон в соглашении, которое обеспечит немедленную помощь как многострадальному народу сектора Газа, так и заложникам и их семьям.

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