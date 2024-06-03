Азербайджанские гимнасты завоевали медали на Кубке мира и международном турнире в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике успешно выступили на Кубке мира и международном турнире в городе Жешув (Польша), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На Кубке мира по акробатической гимнастике Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали золотую медаль.

Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступающие в составе мужской пары, а также мужская группа, в состав которой вошли Риад Сафаров, Абдулла Аль-Машайхи, Сеймур Джафаров и Расул Сеидли, удостоены "бронзы".

На международном турнире женская группа (возрастная категория 12-18 лет), в состав которой вошли Диана Мамедова, Сафия Бабаева и Фируза Гасымзаде, завоевала серебряную награду.

Еще одна женская группа, выступающая в возрастной категории 13-19 лет завоевала "золото" международного турнира. В состав группы вошли Захра Рашидова, Анахита Башири и Назрин Зейниева.

Кубок мира и международный турнир по акробатической гимнастике прошли с 31 мая по второе июня.

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