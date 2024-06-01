В Баку объявили оранжевое предупреждение о ветре

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20:00 1 июня максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшероне составляет 27 м/с, в Нафталане - 22 м/с.

Об этом сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Национальная гидрометеорологическая служба выпустила "оранжевое" предупреждение в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах, а также "желтое" предупреждение в отдельных местах. В соответствием с "желтым" предупреждением, скорость ветра в Геранбое составляет 19 м/с.

Ветреная погода, наблюдающаяся в стране, сохранится до второй половины дня 2 июня.