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Еще один азербайджанский боксер получил путевку на Олимпиаду

Общество Материалы 2 июня 2024 13:11 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский боксер получил путевку на Олимпиаду
Фото: Федерация бокса Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Как сообщили Trend в Федерации бокса Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории 92 килограммов, одержал победу на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире в столице Таиланда Бангкоке.

В 1/4 финала азербайджанский спортсмен состязался с Элькином Адильбеком Уулу из Кыргызстана. Домингес разгромил соперника со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. Эта победа дала боксеру право на участие в «Париже-2024».

Азербайджан во французской столице будут представлять пять боксеров-мужчин. До А.Домингеса на парижскую Олимпиаду квалифицировались Ниджат Гусейнов (51 килограмм), Малик Гасанов (63,5 килограмма), Мурад Аллахвердиев (80 килограммов) и Мухаммед Абдуллаев (+92 килограмма).

Соревнования по боксу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 10 августа.

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