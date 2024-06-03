"BakuBus" запустил из Баку маршрутную линию в еще один город

БАКУ /Trend/ - В пользование пассажиров сдана регулярная маршрутная линия Баку - Мингячевир.

Об этом в понедельник Trend сообщили в ООО "BakuBus".

Сообщается, что стоимость проезда по маршруту составляет 9 манатов 20 гяпиков.

Отметим, что "BakuBus" первым начал осуществлять пассажирские перевозки из столицы в город Сумгайыт и в обратном направлении. ООО "BakuBus" уже несколько дней также осуществляет пассажирские перевозки из столицы в город Гянджа и в обратном направлении.

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