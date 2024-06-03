Qatar Airways планирует открыть авиарейсы в Бухару и Самарканд

БАКУ /Trend/ - Qatar Airways планирует запустить авиарейсы в Бухару и Самарканд, сообщил старший вице-президент по восточному региону компании Марван Колейлат, передает Trend.

Он подчеркнул, что Ташкент стал новым пунктом назначения в маршрутной сети Qatar Airways. "Мы убеждены, что этот новый маршрут не только укрепит связи между Катаром и Узбекистаном, но и откроет возможности для бизнеса, туризма и культурного обмена," - отметил Колейлат.

Пассажирские рейсы по маршруту Доха - Ташкент - Доха будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, на самолетах Airbus A320, добавил он.

В будущем планируется увеличить частоту полетов в Ташкент до семи раз в неделю и запустить авиарейсы в Бухару и Самарканд, сообщил Колейлат.

Сегодня Qatar Airways выполнила первый рейс из Дохи в Ташкент, который длился три часа.