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Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)

Социум Материалы 2 июня 2024 14:36 (UTC +04:00)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Фото: Vineyard Azerbaijan

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла благотворительная акция и концерт "Твори добро", организованные христианской общиной Vineyard Azerbaijan и при поддержке Общественного союза социальной помощи людям с кохлеарными имплантатами, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей 1 июня.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Мероприятие было организовано для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, из малообеспеченных семей, с нарушением слуха и кохлеарными имплантами.

"Каждый ребенок – это успешное будущее Азербайджана, потенциальная семья. Мы желаем, чтобы сердца нашего нового поколения были наполнены любовью к Богу, верностью Родине и уважением к старшим. Пусть Господь хранит и благословляет каждого нашего малыша! Аминь!", - отметил старший пастор церкви Vineyard Azerbaijan Эмиль Панахов.

Такие лозунги мероприятия как "Бог любит Азербайджан!" и "Успех не знает препятствий!" выразили основную суть события. В художественной части были представлены различные веселые программы, шоу с пандой и роботом, огнем и пеной, воздушными шарами и фокусами. Была презентована книга для детей "Истории из Священного Писания", изданной Vineyard Azerbaijan с акцизной маркой Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Азербайджана. В завершение каждому из детей были вручены подарки от акции Samariant's Purse (Кошелек самаритянина).

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Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)
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