Бог любит Азербайджан! Vineyard провел благотворительный концерт "Твори добро" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошла благотворительная акция и концерт "Твори добро", организованные христианской общиной Vineyard Azerbaijan и при поддержке Общественного союза социальной помощи людям с кохлеарными имплантатами, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей 1 июня.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны, прозвучал государственный гимн Азербайджана. Мероприятие было организовано для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, из малообеспеченных семей, с нарушением слуха и кохлеарными имплантами.

"Каждый ребенок – это успешное будущее Азербайджана, потенциальная семья. Мы желаем, чтобы сердца нашего нового поколения были наполнены любовью к Богу, верностью Родине и уважением к старшим. Пусть Господь хранит и благословляет каждого нашего малыша! Аминь!", - отметил старший пастор церкви Vineyard Azerbaijan Эмиль Панахов.

Такие лозунги мероприятия как "Бог любит Азербайджан!" и "Успех не знает препятствий!" выразили основную суть события. В художественной части были представлены различные веселые программы, шоу с пандой и роботом, огнем и пеной, воздушными шарами и фокусами. Была презентована книга для детей "Истории из Священного Писания", изданной Vineyard Azerbaijan с акцизной маркой Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Азербайджана. В завершение каждому из детей были вручены подарки от акции Samariant's Purse (Кошелек самаритянина).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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