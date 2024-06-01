Стоимость азербайджанского маната в Иране выросла в девять раз

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Ирана в нерабочий день (31 мая) произвел существенное изменение официального курса иностранных валют.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.
Согласно официальному обменному курсу банка, 30 мая стоимость одного доллара США составила 42 тысячи риалов, а 31 мая она выросла до 369 тысяч 959 риалов.
30 мая стоимость одного евро составила 45 407 риалов, а 31 мая она выросла до 399 тысяч 967 риалов.
Официальный курс одного азербайджанского маната, объявленный Центральным банком Ирана на 31 мая, вырос до 217 тысяч 628 риалов, в то время как 30 мая один манат стоил 24 тысячи 707 риалов.
Отметим, что Центральный банк Ирана объявляет курс 47 иностранных валют в официальные рабочие дни в стране.
Добавим, что пятница в Иране является нерабочим днем.
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