Стоимость азербайджанского маната в Иране выросла в девять раз

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Ирана в нерабочий день (31 мая) произвел существенное изменение официального курса иностранных валют.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно официальному обменному курсу банка, 30 мая стоимость одного доллара США составила 42 тысячи риалов, а 31 мая она выросла до 369 тысяч 959 риалов.

30 мая стоимость одного евро составила 45 407 риалов, а 31 мая она выросла до 399 тысяч 967 риалов.

Официальный курс одного азербайджанского маната, объявленный Центральным банком Ирана на 31 мая, вырос до 217 тысяч 628 риалов, в то время как 30 мая один манат стоил 24 тысячи 707 риалов.

Отметим, что Центральный банк Ирана объявляет курс 47 иностранных валют в официальные рабочие дни в стране.

Добавим, что пятница в Иране является нерабочим днем.

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