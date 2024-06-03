Стал известен график нового автобусного рейса Баку – Мингячевир – Баку

БАКУ /Trend/ - В пользование пассажиров сданы современные и комфортабельные автобусы по маршруту Баку – Мингячевир – Баку. В целях обеспечения прозрачности при утверждении маршрутов на конкурс была выставлена линия междугороднего маршрута Баку – Мингячевир – Баку. В соответствии с результатами, для более комфортной и безопасной перевозки пассажиров поездки в Мингячевир уже осуществляются автобусами марки "Neoplan".

Об этом в понедельник Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что автобусы отправляются из Бакинского международного автовокзального комплекса в 08:00 и 11:00, а из Мингячевирского автовокзала - в 14:00 и 17:00.

Отметим, что обновление автобусного парка, обеспечивающего междугородние пассажирские перевозки, обеспечение доступности общественного транспорта постоянно находятся под пристальным вниманием Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA). Регулярно проводится анализ автобусного парка по республике. Регулярные автобусные маршруты представляются на конкурс поэтапно. В конкурсе побеждают перевозчики, имеющие на своем балансе современные и более новые автобусы, осуществляя эксплуатацию линий.

Цель - повышение качества, безопасности и комфорта обслуживания в сфере пассажирских перевозок.

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