Узбекистан и Южная Корея обсудили сотрудничество в различных областях

БАКУ /Trend/ - 30-31 мая этого года делегация Узбекистана, возглавляемая министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым, совершила рабочий визит в Республику Корея, передает Trend.

Согласно информации, в рамках визита прошло 12-е заседание Межправительственного совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Кореей.

Сообщается, что обсуждались ключевые аспекты сотрудничества в областях энергетики, информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и других сферах.

Были определены дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничества, зафиксированные в Протоколе заседания.

Также состоялись встречи с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, руководителями Эксимбанка и Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA), а также с руководством ряда ведущих корейских компаний, таких как KIA Corporation, Samsung, Lotte Chemicals и других.