Турция поддерживает искренние усилия Азербайджана и Армении в мирном процессе - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Турция поддерживает искренние усилия Азербайджана и Армении в мирном процессе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в рамках многонациональных учений "Efes-2024".

Он отметил, что для достижения устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией должен быть подписан всесторонний мирный договор.

По его словам, Турция поддерживает искренние усилия сторон в мирном процессе.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о важности использования этой исторической возможности для достижения мира. Я также приветствую недавние заявления премьер-министра Никола Пашиняна, который продемонстрировал реалистичный подход, необходимый для будущего Армении и армянского народа", - добавил Я.Гюлер.

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