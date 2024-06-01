В Азербайджане проходит масштабный игровой фестиваль "Gamesummit 2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall проходит масштабный игровой фестиваль "Gamesummit 2024", сообщает в субботу Trend Life.

"Gamesummit 2024" проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках объявленного в стране "Уикенда цифрового творчества" (Digital Creative Weekend) с 31 мая по 3 июня 2024 года. Также будет организован мировой финал "Программы ускорения A-Hub" ИСЕСКО ("A-Hub Acceleration Programme" (за 2023 год).

Саммит стартовал 31 мая с концерта всемирно известного музыканта Джона Ньюмана. Саммит состоит из трех частей: фестиваля, перформанса и конференции. Мероприятие объединяет энтузиастов компьютерных игр, разработчиков игр, ИТ-стартапов, представителей различных государственных структур, компаний и сообществ. Наряду с выступлениями спикеров конференции, посетителям предложены различные интерактивные развлечения – игровые автоматы, зона виртуальной реальности и демонстрация игр от независимых местных разработчиков.

На саммите пройдут различные соревнования по номинациям "Киберспорт", "Косплей", "K-ПОП" (корейская поп-музыка), танцы и музыкальные представления, а также Студия AzDimension представит не анонсированные до этого дня игры.

"Gamesummit" станет платформой для демонстрации последних достижений в игровых технологиях, демонстрации талантов для независимых разработчиков игр, и сыграет роль платформы для общения профессиональных геймеров. Мировой финал "Программы ускорения A-Hub" (за 2023 год) пройдет 2 июня в Baku Crystal Hall, а церемония награждения состоится 3 июня в городе Шуша.

Отметим, что "Программа акселерации A-Hub" реализуется в странах-членах ИСЕСКО с 2021 года в целях поддержки инициатив в сфере инновационного развития, повышения интереса субъектов бизнеса и молодежи к этой сфере, а также с целью создания взаимосвязей между субъектами частного творческого предпринимательства и сферой культуры.

3 июня в городе Шуша пройдет "Международный форум предпринимательства", состоящий из трех панельных сессий. В рамках форума пройдут дискуссии на темы "Значение стартапов и будущих инклюзивных технологий", "Расширение прав и возможностей женщин через предпринимательство: тенденции и вызовы".