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Объем помощи Японии Украине превысила 7 млрд долларов - министр

В мире Материалы 3 июня 2024 00:12 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Япония предоставила Украине помощь на $7 млрд с февраля 2022 года.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи со своим японским коллегой Минору Кихарой.

Он сказал, что в ходе переговоров обсуждались вопросы разминирования территорий Украины, предоставления техники для фортификационных сооружений и аварийно-спасательных машин для страны.

"С февраля 2022 года Япония предоставила Украине помощь на сумму более 7 миллиардов долларов, включая гуманитарные проекты и поставку военной техники нелетального характера", - сказал министр.

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