В Баку состоялось открытие IX Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось открытие IX Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля, сообщает в понедельник Trend Life.

Выступая на открытии конкурса, видный композитор и певец, общественный деятель, посол Азербайджана в России, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу отметил, что дело Бюльбюля, его школа живут, процветают, и конкурс проводится уже на протяжении многих лет.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что основу конкурса заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Первый конкурс вокалистов имени Бюльбюля был проведен в 1997 году, и с тех пор этот конкурс завоевал большой авторитет во всем мире.

Полад Бюльбюльоглу напомнил, что четыре раза подряд жюри конкурса возглавляла народная артистка СССР Ирина Архипова, также председателями жюри в разные годы были народный артист СССР Евгений Нестеренко и народный артист России Сергей Лейферкус.

"Сегодня впервые председателем жюри конкурса является народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, человек с мировым именем, который покорил все выдающиеся оперные сцены мира. Заместителем председателя жюри и соорганизатором конкурса с первого дня, с первой идеи и до сегодняшнего дня является народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли. Фархад Бадалбейли - человек очень вдохновляющийся и вдохновляющий молодых музыкантов на новые свершения", - сказал он.

Полад Бюльбюльоглу добавил, что закрытие конкурса состоится в городе Шуша - на родине великого Бюльбюля.

Заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов назвал открытие IX Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля значимым событием.

"Конкурс приобрел большую популярность в мире, стал международным музыкальным праздником. Сегодня лауреаты конкурса разных лет выступают на лучших мировых сценах, и делаю очень много для пропаганды оперного искусства", - сказал Мурад Гусейнов, добавив, что имя великого Бюльбюля золотыми буквами вписано в сокровищницу музыкальной культуры.

Председатель жюри конкурса, народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов пожелал всем конкурсантам удачи.

"Для меня большая гордость и большая честь быть председателем жюри. Хочу обратиться к конкурсантам и сказать, даже если вы не выиграли конкурс, если не прошли в следующий тур – это абсолютно не значит, что вы не сделаете карьеру, абсолютно не значит, что вы хуже, чем те, кто выиграл. Поэтому не расстраивайтесь, продолжайте работать. Постарайтесь удивить жюри нюансами, деталями, музыкальностью, фразами… А мы, члены жюри, в свою очередь будем очень честно, правильно отбирать финалистов и победителей. И пусть родится звезда!" - сказал Юсиф Эйвазов.

Далее начались прослушивания конкурсантов.

Отметим, что председатель жюри конкурса - народный артист Азербайджана, директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов. В состав жюри вошли - заслуженная артистка России Марина Мещерякова, народный артист Грузии, профессор Теймураз Гугушвили, народный артист СССР, пианист, композитор, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России Динара Алиева, художественный руководитель Молодёжной оперной программы Большого театра России, заслуженный деятель искусств России, профессор Дмитрий Вдовин, народный артист Азербайджана, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, профессор Мурад Адыгезалзаде, народный артист Башкортостана, заслуженный артист России, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков, дирижёр Микеланджело Мацца, международный арт-директор, президент Дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай.

Конкурс проходит с третьего по девятое июня в городах Баку и Шуша.

Отметим, что среди участников конкурса вокалисты из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, России, Украины, Монголии, Израиля, Казахстана, Турции и ряда других стран.

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