В Баку проходит lll международный форум оценщиков тюркских государств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня 2024 года в Баку начал работу III международный форум оценщиков тюркских государств.

Как сообщает в субботу Trend, в форуме принимают участие руководители оценочных объединений, активные участники сектора из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также в качестве гостей - из России, Беларуси и Грузии.

Отметим, что оценочные объединения Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра являются коллективными членами Совета оценочных объединений тюркских государств. Ассоциация оценщиков тюркских государств, объединяющая в своих рядах более 700 оценочных компаний и тысячи оценщиков, была основана 1 июня 2023 года в городе Туркестан (Казахстан).

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