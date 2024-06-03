Нарушившим законы иностранцам будет запрещено вступать в брак с гражданами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Иностранцам или лицам без гражданства, незаконно находящимся на территории Азербайджанской Республики, будет запрещено вступать в брак с гражданами Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к Семейному кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

В документе отмечается, что многие иностранцы, проживающие на территории Азербайджанской Республики длительное время без дающих право на пребывание или проживание документов, или без регистрации, вступают в брак с гражданами Азербайджана, чтобы не покидать территорию страны. Данное обстоятельство, наряду с созданием риска злоупотребления установленными законодательством льготами в отношении иностранцев, состоящих в браке с гражданином Азербайджанской Республики, отрицательно сказывается на эффективности проводимых мер по предупреждению незаконной миграции.

Представленный законопроект разработан с целью повышения эффективности мер, осуществляемых в стране по выявлению нелегальных мигрантов и предупреждению нелегальной миграции, в том числе по устранению нарушений миграционного законодательства.

Так, в проекте предлагается внести изменения в статью 12 Семейного кодекса, в которой отражены обстоятельства, препятствующие заключению брака. Согласно этому изменению, к числу лиц, между которыми не допускается заключение брака, должны быть добавлены иностранцы или лица без гражданства, один или оба из которых незаконно пребывают или проживают на территории страны.

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