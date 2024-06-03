Шахбазов и Бирол обсудили перспективы "зеленой" энергетики и ископаемого топлива

БАКУ /Trend/ - "Зеленая" энергетика и повестка предстоящей COP29 были в центре внимания встречи 3 июня в Баку министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, передает Trend со ссылкой на минэнерго.

"На встрече был обсужден курс Азербайджана на возобновляемую энергетику, концепция развития Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана как "зон зеленой энергетики", коридоры экспорта "зеленой" энергии "Каспий-Черное море-Европа", "Азербайджан-Турция-Европа". Также обсуждались вопросы, обеспечивающие усиление сети, играющей важную роль в интеграции возобновляемой энергетики в энергосистему. В этой связи была заявлена ​​важность поддержки деятельности и глобального сотрудничества в области систем хранения энергии, кабеля высокого напряжения постоянного тока (HVDC), а также повышения энергоэффективности", - отмечено в пресс-релизе.

Что касается COP29, то было одобрено совместное сотрудничество Азербайджана с МЭА по вопросам повестки дня в сфере энергетики.

"На встрече была также рассмотрена ситуация на мировых рынках нефти и газа, факторы, влияющие на динамику спроса на газ в Европе. Подчеркнув, что Азербайджан уже доказал, что является надежным энергетическим партнером Европы, Фатих Бирол выразил благодарность стране за поддержку в поставках газа в Европу в трудные периоды в энергоснабжении. Участники встречи оценили вопросы увеличение экспорта газа в Европу в контексте отношения к ископаемому топливу", - указано в информации.