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ЕВРО-2024: потеря у Турции

В мире Материалы 2 июня 2024 04:25 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сборная Турции столкнулась с потерей.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, что нападающий Энес Унал исключен из состава на ЕВРО-2024.

Причиной этому стала травма форварда «Бормунта». 27-летний футболист сломал большой палец левой ноги на последней тренировке сборной. После обследований стало ясно, что травма не заживет полностью накануне ЕВРО-2024 и по ходу чемпионата.

Отметим, что сборная Турции на чемпионате Европы сразится с Португалией, Чехией и Грузией в группе F. Континентальный чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля.

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