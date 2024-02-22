Нуман Куртулмуш поздравил Азербайджан с председательством в АПА

БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания (ВНСТ) Турции Нуман Куртулмуш поздравил Азербайджан с председательством в Азиатской парламентской ассамблее (АПА).

Как сообщает в четверг Trend, об этом он заявил журналистам после церемонии открытия XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Он выразил уверенность в том, что парламент Азербайджана в достойной форме будет председательствовать в АПА. В связи с этим Н.Куртулмуш пожелал азербайджанскому парламенту успехов.

Он также коснулся визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию и отношений между двумя государствами.

"Отношения двух братских стран продолжаются по нарастающей. От имени ВНСТ поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах. Считаем, что после Великой Карабахской победы и эта победа является многообещающей как для азербайджанского народа, так и для тюркского мира", - добавил Н.Куртулмуш.

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