Сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - 28 февраля состоится встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщает в среду Trend, встреча состоится в столице Германии - Берлине.
Между главами МИД Азербайджана и Армении состоится очередной раунд переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".
Отметим, что в рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с официальными лицами Германии.