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Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 28 февраля 2024 17:09 (UTC +04:00)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Об этом говорится в аккаунте МИД Азербайджана в социальных сетях, сообщает Trend.

Было отмечено, что министры обменялись мнениями о перспективах развития связей между странами в ряде сфер, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
Состоялась встреча глав МИД Германии и Азербайджана (ФОТО)
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