Отношения между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в мире - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Приоритетом Азербайджанской Республики в межгосударственных отношениях является установление благоприятных отношений с иностранными государствами на основе взаимного уважения, принципов дружбы и невмешательства в дела друг друга. Однако, как и любое другое государство, Азербайджан, конечно, не может строить отношения на одном уровне и в единой плоскости со всеми – около 200 государствами мира. У каждого государства есть более близкие для него страны, отношения с которыми находятся на более высоком уровне и с которым существуют более широкие связи. С некоторыми странами осуществляется сотрудничество в определенных областях, с другими – продолжаются нормальные отношения.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем заявлении для прессы в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Касаясь турецко-азербайджанских отношений, министр отметил, что эти отношения находятся на высоком уровне во всех сферах и характеризуются нарастающей динамикой.

Глава МИД отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном не имеют аналогов в мире. «Об этом свидетельствуют конкретные шаги и события как в прошлом, так и в новейшей истории. Сегодня же мы являемся свидетелями новых горизонтов сотрудничества в более широкой тюркской географии, между странами-членами Организации тюркских государств, и это сотрудничество охватывает все области», - заявил Джейхун Байрамов.

Отметив, что в рамках форума состоялись встречи с представителями многих стран-участниц, министр сообщил, что на каждой встрече обсуждались важные проекты как для нашей страны, так и для других государств и народов.