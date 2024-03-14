Президент Ильхам Алиев проинформировал участников Бакинского форума о предвзятой позиции Франции в отношении нашей страны

БАКУ /Trend/ - Позиция Франции абсолютно противоречит позиции международного сообщества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Отметив, что с начала 1990-х годов отношения между Азербайджаном и Францией развивались в позитивном русле, глава государства подчеркнул, что реакция французского правительства на Вторую Карабахскую войну и антитеррористическую операцию была абсолютно неадекватной.

Президент Азербайджана также проинформировал участников форума о попытках вынести на рассмотрение международных организаций вопрос о санкциях против нашей страны и актах вандализма в отношении памятника Натаван во французском городе Эвиан.