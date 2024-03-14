Президент Ильхам Алиев: По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом международном институте была создана особая атмосфера

БАКУ /Trend/ - По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с девятью странами-членами Европейского Союза, а также с Организацией исламского сотрудничества, глава государства отметил: «Поэтому у нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем».