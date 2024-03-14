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Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ

Политика Материалы 14 марта 2024 15:20 (UTC +04:00)
Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны - Указ

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Расширен состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны и состава Межведомственной комиссии по охране государственной тайны".

Согласно указу, в число членов Межведомственной комиссии по охране государственной тайны включен заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики.

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