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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Политика Материалы 23 марта 2024 00:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщает Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о чудовищном теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Решительно осуждаю этот террористический акт и от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всему народу России, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.

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