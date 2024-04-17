Дипломатическая миссия посла Украины в Азербайджане завершается

БАКУ /Trend/ - Дипломатическая миссия посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского подходит к концу.

Об этом говорится в сообщении посла в соцсети Facebook, передает в среду Trend.

Владислав Каневский отметил, что это был яркий, содержательный и плодотворный период его дипломатической деятельности в быстро развивающейся, восстановившей свой суверенитет и территориальную целостность стране.

По словам дипломата, он возвращается на родину с очень приятными впечатлениями об Азербайджане и людях, которые здесь живут. Посол также выразил признательность азербайджанцам за то, что помогли лучше узнать богатую историю, культуру и традиции своей страны.

"Азербайджанцы, вы прекрасны! Судьба дала мне возможность общаться и работать с друзьями Украины и патриотами своей страны, настоящими профессионалами, мы укрепили стратегическое партнерство между нашими государствами, создали новые эффективные механизмы двустороннего сотрудничества. Я горжусь тем, что в ходе моей каденции были созданы и обеспечена деятельность учреждений, достойно представляющих Украину в Азербайджане, например: Украинский торговый дом, почетное консульство Украины, Украинский центр", - отметил Владислав Каневский.

Дипломат отметил, что рад, что география украинских центров и культурно-просветительских учреждений в Азербайджане расширилась и выразил благодарность украинской общине в Азербайджане за активную поддержку в реализации проектов посольства.

"Сегодня в Азербайджане еще больше осведомлены об Украине. Нашему государству оказывается всевозможная гуманитарная и иная помощь, а также принимается активное участие в проектах восстановления Украины. Для меня было честью представлять Украину в дружественном Азербайджане! Этому способствовала мощная поддержка моей семьи: вдохновлявшие меня жена, мама и сын придавали мне сил и уверенности, чтобы двигаться вперед. Особая благодарность всей нашей дипломатической команде!" - добавил посол.

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