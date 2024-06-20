Джейхун Байрамов обсудил с комиссаром ЕС подготовку к COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране комиссара Европейского союза по климатическим действиям Вопке Хукстру.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в реализации инициатив нашей страны по борьбе с изменением климата, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал об основных направлениях и приоритетах страны в рамках председательства в COP29, работе, проводимой на национальном и международном уровнях, а также о деятельности по подготовке к COP29. Было доведено до внимания, что для обеспечения непрерывности и инклюзивности процесса Азербайджан тесно сотрудничает со всеми сторонами, включая предыдущие председательства в COP, а также с международными финансовыми организациями, представителями частного сектора.

На встрече также было сообщено о приоритетах страны в области "зеленой энергии".

Еврокомиссар Вопке Хукстра подчеркнул важность работы, проводимой Азербайджаном в рамках председательства в COP29, а также то, что ЕС является одной из заинтересованных сторон в возможном сотрудничестве и поддержке в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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