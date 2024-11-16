Проармянский конгрессмен Паллоне испугался встречи с журналистами в Баку

БАКУ /Trend/ - Проармянский член Конгресса США Фрэнк Паллоне не вышел к азербайджанским журналистам на пресс-конференцию.

Как сообщает Trend, 16 ноября в рамках саммита COP29 в Баку прошли две пресс-конференции с участием членов делегации Палаты представителей США и Сената. Однако Паллоне проигнорировал обе встречи с азербайджанской прессой.

Напомним, что ранее сегодня Фрэнк Паллоне прибыл в Баку для участия в конференции COP29.

Паллоне, известный своей особой любовью к армянам, приехал на Бакинский олимпийский стадион, где проходит COP29. Здесь журналисты засыпали его вопросами. Журналисты задавали армянскому лоббисту непростые вопросы, пытаясь выяснить "цену" его позиции.

Испугавшись острых вопросов прессы, Паллоне предпочел сбежать, не ответив ни на один вопрос.

Представляем читателям кадры с пресс-конференций: