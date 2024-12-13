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Снижается возрастной предел для создания резервного личного состава ВС Азербайджана

Политика Материалы 13 декабря 2024 15:25 (UTC +04:00)
Снижается возрастной предел для создания резервного личного состава ВС Азербайджана
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Снижается возрастной предел для создания резервного личного состава ВС Азербайджана.

Об этом говорится в поправке в Положение о воинской обязанности и военной службе, передает Trend.

В настоящее время в резервный личный состав привлекаются граждане призывного возраста (18-35 лет) мужского пола, признанные по решению районных (городских) призывных комиссий непригодными к военной службе в мирное время; граждане, получившие отсрочку от действительной военной службы в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "Об основаниях призыва на военную службу в Азербайджанской Республике", или граждане мужского пола, получившие отсрочку от действительной военной службы в соответствии с указами соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики и не прошедшие военную службу до последнего призывного возраста (35 лет), либо другие категории граждан.

Согласно изменению, возрастной предел снижается с 35 лет до 30.

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