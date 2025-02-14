На судебном процессе раскрыты факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны

БАКУ /Trend/ - В ходе судебного процесса были раскрыты факты использования армянами наемников во время агрессивной войны.

Как передает Trend, во время оглашения в суде заключительной части обвинительного заключения государственный обвинитель Тарана Мамедова озвучила факты использования армянами наемников в ходе агрессивной войны.

Было отмечено, что в целях подготовки к агрессивной войне террористическая организация VoМа, созданная Вартановым Владимиром (Вовой) Левановичем, а также граждане армянского происхождения Франции, Ливана, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и других стран, члены различных террористических организаций были обеспечены оружием и боеприпасами на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, для них были проведены незаконные вооруженные военные учения.

Кроме того, более 2000 граждан зарубежных стран, в том числе члены террористической организации АSALA, террористических организаций PKK-PYD-YPG, группы Zouaves Paris (ZVP) Французской Республики, партии «Дашнакцутюн», военной группировки «Черная пантера» и других организаций, использовали оккупированный Лачинский коридор с территории Республики Армения для организации участия более опытных бойцов в агрессивной войне против Азербайджана. Было обеспечено их прибытие в города Ханкенди и Шуша, а также Кяльбаджар, Ходжавенд и другие населенные пункты для участия в военных действиях против Азербайджана.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.