В ходе суда в Баку перечислены факты финансирования терроризма в период армянской оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе судебного процесса в Баку были перечислены факты финансирования терроризма во время армянской оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Trend, во время оглашения в суде заключительной части обвинительного акта помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли перечислил факты финансирования терроризма в период оккупации территорий Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в период с мая 1994 года по сентябрь 2020 года на территории городов Шуша, Ханкенди, а также Ходжалинского, Агдеринского, Ходжавендского, Губадлинского, Агдамского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов были целенаправленно и систематически переселены из Республики Армения, Сирийской Арабской Республики, Ливанской Республики, Республики Ирак и других стран более 23 тыс. гражданских лиц армянского происхождения, а также членов террористической организации ASALA и их семей, тем самым был изменен этнический состав, незаконно и необоснованно увеличивалась численность армянского населения, для формирования на оккупированных территориях большинства армянского населения.

В то же время было отмечено, что за счет незаконной экономической деятельности, осуществленной в 1992-2023 годах, в том числе доходов, полученных в результате незаконной эксплуатации ресурсов, принадлежащих Азербайджанской Республике, в области сельского хозяйства, добычи минерального сырья, производства энергии (гидроэлектроэнергии), розничной торговли, объема оборота общественного питания, промышленной продукции и других сфер деятельности, а также незаконной деятельности компании Frank Müller Group, незаконной деятельности по производству икры и незаконной деятельности, осуществляемой закрытым акционерным обществом «Арцахбанк» в общей сложности на финансирование терроризма были потрачены незаконные доходы, полученные от причинения материального ущерба по финансовым операциям, на сумму более 20,9 млрд манатов.

Напомним, что в отношении 15 человек – Арутюняна Араика Владимири, Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки, Ишханяна Давита Рубени, Манукяна Давида Азатини, Бабаяна Давита Клими, Мнацаканяна Левона Генриковича, Бегларяна Василия Ивани, Газаряна Эрика Роберти, Аллахвердяна Давита Нельсони, Степаняна Гургена Гомери, Балаяна Левона Ромики, Бабаяна Мадата Аракеловича, Мартиросяна Гарика Григори, Пашаяна Меликсета Владимири выдвинуты обвинения по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.