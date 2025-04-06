Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предоставила информацию о достижениях Азербайджана в области социальной политики на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза

БАКУ/ Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обстоятельно информировала аудиторию л достижениях Азербайджана в сфере социальной политики в своём выступлении на проведённой в Ташкенте 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) «Парламентская деятельность ради социального развития и справедливости».

Как передает Trend, спикер Сахиба Гафарова отметила, что, как предполагает подход нашего правительства, мощная экономическая база позволяет более эффективно реализовывать социальную политику. Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: «В центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана, и принципы социальной справедливости всегда были важны для нас».

Среди важных достижений этой политики – снижение уровней безработицы и бедности до 5,5%. Четыре социальные реформы, реализованные за последние пять лет, охватывают 40% населения: соответственно, минимальная зарплата была увеличена в 2,7 раза, фонд заработной платы – в 2,6 раза, а социальные выплаты и пенсии – впятеро. Сегодня наше правительство согласовало стратегии национального развития с Целями устойчивого развития. Документ «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» определил создание динамичного и инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости, в качестве одного из пяти национальных приоритетов развития.

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что общие рамки социального развития определены нашей Конституцией. В соответствии с этим подходом наш парламент принял ряд основополагающих законов, охватывающих различные сферы социального развития. Внесение изменений в действующее законодательство также постоянно находится в центре внимания, поскольку законотворчество — это динамичный и непрерывно развивающийся процесс.